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Son dakika spor haberleri: 'dan zemin kararı! Sezon sonunda...

'ın sahasında 'yı ağırladığı mücadelede 'ndaki kötü zemin dikkat çekmişti. Olumsuz hava koşulları sonrası çamur gibi olan zeminde futbolcular pas yapmakta oldukça zorlandı. Sarı-kırmızılı yönetim saha zeminini sıfırdan yapma kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:06
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan zemin kararı! Sezon sonunda...

taraftarının, en çok merak ettiği konu zemininin son durumu. maçında kar ve 8 yıllık zemindeli drenaj sorunu nedeniyle ortaya kötü bir tablo, çamur deryasına dönüşen bir zemin çıkmıştı.

SEZON SONU SIFIRDAN YAPILACAK
'in haberine göre, 4 Şubat'tan bu yana sahanın en iyi hale getirilmesi adına alarm verilirken tam 360 kilo tohum ekildi. Ardından tüm zemin rejenerasyon örtüsü ile kapatıldı. Bu hafta makyaj sorunlarının olması beklenirken maçında takım daha iyi bir zemine çıkacak. Sezon sonu stadın zemini kaldırılıp sıfırdan yapılacak.

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