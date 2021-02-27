Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan zemin kararı! Sezon sonunda...

Galatasaray taraftarının, en çok merak ettiği konu Türk Telekom Stadı zemininin son durumu. Kasımpaşa maçında kar ve 8 yıllık zemindeli drenaj sorunu nedeniyle ortaya kötü bir tablo, çamur deryasına dönüşen bir zemin çıkmıştı.

SEZON SONU SIFIRDAN YAPILACAK

Hürriyet'in haberine göre, 4 Şubat'tan bu yana sahanın en iyi hale getirilmesi adına alarm verilirken tam 360 kilo tohum ekildi. Ardından tüm zemin rejenerasyon örtüsü ile kapatıldı. Bu hafta makyaj sorunlarının olması beklenirken Ankaragücü maçında takım daha iyi bir zemine çıkacak. Sezon sonu stadın zemini kaldırılıp sıfırdan yapılacak.