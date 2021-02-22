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'da şampiyonluk modunu açtı!

maçında da “Son anda ” sözü sıkça tekrarlanırken altın eldiven, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçını oynadı. 31 isabetli şutun 27’sini önleyen Muslera, sakatlığı dönemindeki çalışmalarının karşılığını aldı, takımına da maksimum katkı yaptı. Son 7 maçında 21 puan toplayan ve zirveye yerleşen , bu maçların sadece 3’ünde 1’er gol yedi, 4’ünde kalesini gole kapattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 23:14 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Muslera şampiyonluk modunu açtı!

Fernando , 'ın kalesinde tam anlamıyla duvar ördü. Uzun sakatlığının ardından maçıyla sahalara dönen eldiven, cumartesi akşamı oynanan maçına da kurtarışlarıyla damga vurdu. Deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda geriye yaslandı. Bu dakikalarda Muslera sahneye çıktı. Tam 6 net kurtarış yapan tecrübeli kaleci, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper maçını oynadı ve galibiyetin de mimarı oldu.

Galatasaray'da Muslera şampiyonluk modunu açtı!

BAŞARININ SIRRI; ÇALIŞMAK

bu sezon 7 maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken bu maçların 7'isinden de galibiyetle ayrıldı. Çıktığı 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı, diğer 3'ünde ise sadece 3 gol yedi. Muslera'nın kaleyi koruduğu maçlarda 'ın maç başına gol yeme ortalaması 0.4 oldu. 35 yaşındaki kalecinin bu başarısının altında çok çalışmak yatıyor. Öyle ki Haziran ayında ayağı iki yerden kırılan Muslera rehabilitasyon döneminde bile idman yapmayı bırakmadı.

Galatasaray'da Muslera şampiyonluk modunu açtı!

LİSANS ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Koltuk değnekleriyle yazın 'ne gelip ile birlikte el-göz koordinasyon ve blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi. Bu profesyonel tavırdan etkilenen , yetişmeyeceğini bilse de takıma örnek olması adına sezonun ilk yarısında 'ya lisans çıkarttı. Annesini kaybettiği süreçte dahi ülkesinde özel çalışmalarına devam eden 'nın dönüşü muhteşem oldu. Muslera sergilediği performansla 'ın liderliğinde başrolü oynadı.

Galatasaray'da Muslera şampiyonluk modunu açtı!

YENİ SÖZLEŞME ÇOK YAKIN

Dünyayı kurtaran adam 'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Taraftarların gözü kulağı ise yönetimde... Sarı-kırmızılılar bir an önce eldivenin sözleşmesinin uzatılmasını isterken yöneticiler de boş durmuyor. 35 yaşındaki Muslera ile 2 yıllık yeni anlaşma yapılması planlanıyor. Pandemi sürecinde 575 bin euro indirim yapan ve şu an 3 milyon euro ücret alan başarılı kalecinin, bir büyük fedakarlık daha yaptığı 2 milyon 250 bin euro'ya 'evet' dediği öğrenildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve imzaların yakın olduğu bildirildi.

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