Galatasaray'da Muslera şampiyonluk modunu açtı!

Fernando Muslera, G.Saray'ın kalesinde tam anlamıyla duvar ördü. Uzun sakatlığının ardından Denizli maçıyla sahalara dönen Uruguaylı eldiven, cumartesi akşamı oynanan Alanyaspor maçına da kurtarışlarıyla damga vurdu. Deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda geriye yaslandı. Bu dakikalarda Muslera sahneye çıktı. Tam 6 net kurtarış yapan tecrübeli kaleci, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı ve galibiyetin de mimarı oldu.

BAŞARININ SIRRI; ÇALIŞMAK Muslera bu sezon 7 lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken G.Saray bu maçların 7'isinden de galibiyetle ayrıldı. Çıktığı 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı, diğer 3'ünde ise sadece 3 gol yedi. Muslera'nın kaleyi koruduğu maçlarda G.Saray'ın maç başına gol yeme ortalaması 0.4 oldu. 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin bu başarısının altında çok çalışmak yatıyor. Öyle ki Haziran ayında ayağı iki yerden kırılan Muslera rehabilitasyon döneminde bile idman yapmayı bırakmadı.