Haberler Galatasaray Arda Turan işbaşında

işbaşında

Sezon başında ’in ısrarlı talebiyle kadroya katılan , aile ortamının kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Vaktinin büyük bölümünü ’da geçiren futbolcu, özellikle yeni transferlerin adaptasyon sürecinin tamamlanmasında ve ’ın çıkışında büyük pay sahibi oldu. Teknik heyet ve futbolcular arasında köprü vazifesi gören Arda Turan, çekirdek aile ortamının oluşmasını sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Arda Turan işbaşında
Sezon başında 'in ısrarlı talebiyle kadroya katılan , aile ortamının kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Vaktinin büyük bölümünü 'da geçiren futbolcu, özellikle yeni transferlerin adaptasyon sürecinin tamamlanmasında ve 'ın çıkışında büyük pay sahibi oldu. Teknik heyet ve futbolcular arasında köprü vazifesi gören Arda Turan, çekirdek aile ortamının oluşmasını sağladı.
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