Arda Turan işbaşında
Sezon başında Fatih Terim’in ısrarlı talebiyle kadroya katılan Arda Turan, aile ortamının kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Vaktinin büyük bölümünü Florya’da geçiren futbolcu, özellikle yeni transferlerin adaptasyon sürecinin tamamlanmasında ve Galatasaray’ın çıkışında büyük pay sahibi oldu. Teknik heyet ve futbolcular arasında köprü vazifesi gören Arda Turan, çekirdek aile ortamının oluşmasını sağladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50