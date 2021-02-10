Taylan Antalyalı 'yok artık' dedirtti!

Galatasaray'ın bu sezon ligde oynadığı 23 maçın 22'sinde ilk 11'de başlayan Taylan Antalyalı, istikrarıyla damga vurdu. Sadece Antalyaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayan Taylan, 3 maçta ise kenara geldi.
26 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca ofansif orta saha olarak görev alırken bu sezon bambaşka bir role büründü. Savunma önünde kesici ve oyun kurucu olarak rol alan Taylan, bu görevde Fatih Terim'in beğenisini kazandı ve vazgeçilmez oldu. Son dönemde bu pozisyonda Felipe Melo ve Fernando Reges ile yüksek standart yakalayan Fatih Terim, bu sezon Taylan ile benzer bir performans sağlamış oldu.
Bu sezon skora katkısı 1 gol ve 1 asist olsa da Taylan, oyuna başka açılardan damga vurdu. Takım arkadaşlarına direkt olarak 2 pozisyon hazırlayan Taylan, maç başına ise 0.7 kritik pas ortalaması yakaladı. Yüzde 88 isabet oranıyla maç başına 55.9 başarılı pas isabeti sağlayan 26 yaşındaki orta saha, bunların 29.2'sini kendi yarı sahasında, 26.8'ini ise rakip yarı sahada attı. Taylan'ın maç başına başarılı uzun topu ise maç başına 4.3 olarak kayıtlara geçti.