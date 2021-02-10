Haberler Galatasaray Taylan Antalyalı 'yok artık' dedirtti!

'yok artık' dedirtti!

Son dakika haberleri | 'in 24. haftasında 'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray, ligde zirveye oturdu. Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve ile aynı puanda bulunan ancak averajla zirvede bulunan sarı-kırmızılılarda, performansıyla 'yok artık' dedirtti. İşte orta saha futbolcusunun eşi görülmemiş o istatistiği...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:55
Taylan Antalyalı 'yok artık' dedirtti!

'ın bu sezon ligde oynadığı 23 maçın 22'sinde ilk 11'de başlayan , istikrarıyla damga vurdu. Sadece maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayan , 3 maçta ise kenara geldi.

Taylan Antalyalı 'yok artık' dedirtti!

26 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca olarak görev alırken bu sezon bambaşka bir role büründü. Savunma önünde kesici ve olarak rol alan , bu görevde 'in beğenisini kazandı ve vazgeçilmez oldu. Son dönemde bu pozisyonda ve ile yüksek standart yakalayan Fatih Terim, bu sezon Taylan ile benzer bir performans sağlamış oldu.

Taylan Antalyalı 'yok artık' dedirtti!

Bu sezon skora katkısı 1 gol ve 1 asist olsa da , oyuna başka açılardan damga vurdu. Takım arkadaşlarına direkt olarak 2 pozisyon hazırlayan Taylan, maç başına ise 0.7 kritik pas ortalaması yakaladı. Yüzde 88 isabet oranıyla maç başına 55.9 başarılı pas isabeti sağlayan 26 yaşındaki orta saha, bunların 29.2'sini kendi yarı sahasında, 26.8'ini ise rakip yarı sahada attı. Taylan'ın maç başına başarılı uzun topu ise maç başına 4.3 olarak kayıtlara geçti.

Taylan Antalyalı 'yok artık' dedirtti!

SAVUNMADA SIFIR HATA

Savunmada da rolünün hakkını veren , maç başına 2 pas arası, 1.8 top çalma istatistikleri yakaladı. Taylan şuta, asiste, penaltıya ya da gole dönüşen savunma hatası yapmadı.

Taylan Antalyalı 'yok artık' dedirtti!

girdiği ikili mücadelelerin yüzde 55'ini kazanarak önemli bir oran yakaladı. 26 yaşındaki oyuncu, hava toplarının ise yüzde 52'sini kazandı.

Taylan Antalyalı 'yok artık' dedirtti!

, maç başına 1.4 faul yaparken 1.7 faul aldı. 26 yaşındaki orta saha, 22 maçta 6 kez sarı kart gördü.

Taylan Antalyalı 'yok artık' dedirtti!

BU SEZON MAAŞI 260 BİN EURO

2019 yazında bonservissiz olarak 'a transfer olan , 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. 4 milyon TL imza parası alan , bu sezon 2.2 milyon TL (260 bin euro) maaş alacak. Gelecek sezon 2.5 milyon TL, son sezonunda ise 3 milyon TL alacak olan Taylan, takımın en az kazananlarından biri olarak da dikkat çekiyor.

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