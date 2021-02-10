Taylan Antalyalı 'yok artık' dedirtti!

Galatasaray'ın bu sezon ligde oynadığı 23 maçın 22'sinde ilk 11'de başlayan Taylan Antalyalı, istikrarıyla damga vurdu. Sadece Antalyaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayan Taylan, 3 maçta ise kenara geldi.

26 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca ofansif orta saha olarak görev alırken bu sezon bambaşka bir role büründü. Savunma önünde kesici ve oyun kurucu olarak rol alan Taylan, bu görevde Fatih Terim'in beğenisini kazandı ve vazgeçilmez oldu. Son dönemde bu pozisyonda Felipe Melo ve Fernando Reges ile yüksek standart yakalayan Fatih Terim, bu sezon Taylan ile benzer bir performans sağlamış oldu.