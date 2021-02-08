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'ın emektar antrenörü vefat etti

'da uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan , 76 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp, merhum için başsağlığı mesajı yayınladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:55
Galatasaray'ın emektar antrenörü Ahmet Keskinkılıç vefat etti

Kulübünde uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan , 76 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesini ve yetiştirilmesini sağlayan duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısında yaklaşık 35 yıl görev yapan Keskinkılıç, birçok önemli futbolcunun yetişmesine katkıda bulundu.



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