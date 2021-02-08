Galatasaray'ın emektar antrenörü Ahmet Keskinkılıç vefat etti

Galatasaray Kulübünde uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan Ahmet Keskinkılıç, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesini ve yetiştirilmesini sağlayan duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısında yaklaşık 35 yıl görev yapan Keskinkılıç, birçok önemli futbolcunun yetişmesine katkıda bulundu.