Aslan'dan transfer şov

Teknik direktör Fatih Terim'in takımı yenilemek istediğini açıklamasının ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, iki oyuncu daha kadrosuna kattı. Zamalek'ten Mostafa Mohamed, Monaco'dan Henry Onyekuru ve Brentford'tan Halil Dervişoğlu'nun ardından dün de Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i de transfer etti. Dün aslında gözler İrfan Can'ın üzerindeydi ama başarılı oyuncunun ısrarla sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söylemesine rağmen Galatasaraylı yöneticiler, Başakşehir engelini aşmayı başaramadı.



FATİH TERİM, RUI COSTA İLE GÖRÜŞTÜ

Bunun üzerine teknik direktör Fatih Terim devreye girdi. Bir süredir gündemde olan Portekizli orta saha için Fiorentina ve Milan'dan eski öğrencisi olan ve Benfica'nın sportif direktörlüğüne yapan Rui Costa ile özel olarak görüştü. Rui Costa'nın Terim'in talebini geri çevirmemesiyle Gedson, Galatasaray'ın yolunu tuttu. Bu sezon başında Tottenham'da kiralık forma giyen ancak İngiltere'de şans bulamayan 22 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıl boyunca Galatasaray forması giyecek. Galatasaray dün Gedson ve Yedlin'in transferlerini KAP'a bildirdi.



SON TEKLİF YETMEDİ

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediğini açıkladığı İrfan Can için dün şartlarını zorladı. Daha önce 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 40 öneren sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin araya girmesi ve fiyat artırması üzerine son bir teklif daha sundu. Başakşehir'e 7.5 milyon Euro ve Linnes'in önerildiği öğrenilirken turuncu-lacivertliler bunu da kabul etmedi.



SUDAN UCUZA DÜNYA YILDIZI



Galatasaray'ın büyük bir ustalıkla bitirdiği Gedson transferi sarı-kırmızılılardan büyük övgü topladı.



GALATASARAYLI taraftarlar, Terim gibi İrfan Can'ın alınmasını çok istiyordu. Oyuncunun, Galatasaraylı olduğu ifade edilmesi de bunda çok etkili old Ancak artan maliyet ve kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle alınmasına çok da gönülleri razı değildi. Nitekim dün, İrfan'dan vazgeçilip, Gedson alınırken bu durum genelde memnuniyetle karşılandı. İşte o mesajlardan bazıları:

İrfan Can Kahveci transferini dillendirip Gedson Fernandes'i transfer etmek mi? Bu yönetimden, bu kadar stratejik ve gizli hareket beklemiyordum.

İyi ki irfan Can Kahveci'yi almadık, iyi ki sudan ucuza Gedson Fernandes'i aldık diyenleri görelim.

Yönetim, üç gün önce Gedson Fernandes'i yalanlamayı tercih etmeseydi muhtemelen Fener yine salça olurdu buna da... İşte şu işleri gizli yürütün, budur ya…

Son dakikaya kadar sabırlı bir şekilde davranarak Fenerbahçe'ye 12M€'ya İrfan can Kahveci'yi verip, Dünya yıldızı Gedson Fernandes'i alan Galatasaray yoklaması...



GEDSON KİMDİR

Benfica'nın altyaş gruplarında dikkat çeken ve 2018'de A takım kadrosuna dahil edilen 22 yaşındaki Gedson Fernandes, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. 2018/2019'da 44 resmi maça çıkan genç yıldız, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.



Ocak 2020'de 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'a kiralandı ancak fazla forma şansı bulmakta zorlandı. 50 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonu bulunuyordu. Tottenham'da 14 resmi maçta oynadı.



İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ

Galatasaray dün 3 dakika arayla iki transfer açıkladı. Saat 20.15'te Yedlin, 20.22'de ise Gedson duyuruldu ve yoğun ilgi nedeniyle kulübün sitesi kilitlendi.



BES İMZA BİRDEN

Galatasaray, dün akşam iki transfer birden açıklayarak taraftarlarını mest ederken bugün imzalar atılacak. Yedlin ve Gedson ile birlikte Mohamed'in de İstanbul'da olması ve kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Ayrıca Onyekuru ve Halil'in de katılımı ile dev bir tören yapılması da gündemde...