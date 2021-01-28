Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne West Bromwich'e imza atıyor

Son dakika: 'da 'e imza atıyor

Senegalli golcü için ile kulübü her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılı takımın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki futbolcu, işlemler tamamlanınca 'ye gidecek ve resmi imzayı atacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:59 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:10
Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne West Bromwich'e imza atıyor

'da ile yollar ayrılıyor. DHA'nın servis ettiği habere göre, sabah saatlerinde Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçen Mbaye Diagne işlemler tamamlanınca 'ye gidecek ve yeni kulübü 'a imzayı atacak.

Bu transferi de doğruladı. Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray harcama limitinde artış yakalamış olacak. Sarı Kırmızılı ekipte giden isimlerin netleşmesi sonrası gelecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanması bekleniyor.

2019 yılında Kasımpaşa'dan Galasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda beklenen performansı gösteremedi. Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'ye kiralanan ve sezon başında geri dönen Senegalli futbolcu, teknik heyetin gözüne giremedi ve yolların ayrılmasına karar verildi.

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