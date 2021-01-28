Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne West Bromwich'e imza atıyor

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile yollar ayrılıyor. DHA'nın servis ettiği habere göre, sabah saatlerinde Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçen Mbaye Diagne işlemler tamamlanınca İngiltere'ye gidecek ve yeni kulübü West Bromwich Albion'a imzayı atacak.



Bu transferi Galatasaray Yönetimi de doğruladı. Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray harcama limitinde artış yakalamış olacak. Sarı Kırmızılı ekipte giden isimlerin netleşmesi sonrası gelecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanması bekleniyor.

2019 yılında Kasımpaşa'dan Galasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda beklenen performansı gösteremedi. Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'ye kiralanan ve sezon başında geri dönen Senegalli futbolcu, teknik heyetin gözüne giremedi ve yolların ayrılmasına karar verildi.