Haberler Galatasaray Son dakika: Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması! "Görüşmelere devam ediyoruz"

Son dakika: 'den Kahveci açıklaması! "Görüşmelere devam ediyoruz"

Son dakika... Transfer gündeminin 1 numaralı ismi için ve 'ın görüşmeleri sürerken, mücadelesi sonrası konuşan "Görüşmelere devam ediyoruz" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:26
Son dakika: Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması! "Görüşmelere devam ediyoruz"

'nin deplasmanda 'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmasının ardından Galatasaray Başkanı , Kahveci transferiyle ilgili son durum hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz, basın mensuplarının soruları üzerine, " ile görüşmelere devam ediyoruz" yanıtını verdi ve aracına binerek salondan ayrıldı.
'nün yönetim kurulu üyesi ise Galatasaray'a karşı çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizerken, transferle ilgili gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.

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