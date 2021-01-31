Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi

Galatasaray, Mısır'ın Zamalek takımından 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'e kavuştu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği golcü futbolcuyu İstanbul'a getirdi.



MOHAMED TEŞEKKÜR ETTİ



"Profesyonel yolculuğuma başlamak için seyahat prosedürlerimi tamamlamadaki yardımları için Mısır Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederim."

أشكر القوات المسلحه المصريه علي المساعده في أتمام إجراءات سفري لبدايه مشواري الاحترافي — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) January 31, 2021