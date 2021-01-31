Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 21:28 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 01:20
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi

Galatasaray, Mısır'ın takımından 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'e kavuştu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği golcü futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

MOHAMED TEŞEKKÜR ETTİ

"Profesyonel yolculuğuma başlamak için seyahat prosedürlerimi tamamlamadaki yardımları için Mısır Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederim."

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