Terim faktörü

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:55Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Galatasaray'ı Gaziantep FK karşısında Henry Onyekuru attığı 2 golle hayata bağladı. Genç futbolcunun attığı goller 800 gole ulaşan tekni direktör Fatih Terim'i Süper Lig tarihinde bir takımın başında en fazla gol sevinci yaşayan teknik direktör haline getirdi. ANTEP'in hocası Sa Pinto'ya da 'hoş geldin' diyen Terim yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı son 14 Süper Lig maçını kaybetmedi. Bu maçlarda 11 galibiyet 3 beraberlik elde etti. 44 gol sevinci yaşadı.