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Terim faktörü

'in 'u 'in 'de devam eden iç sahada en uzun yenilmezlik serisine de (17) son verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:55 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Terim faktörü
karşısında attığı 2 golle hayata bağladı. Genç futbolcunun attığı goller 800 gole ulaşan tekni direktör 'i tarihinde bir takımın başında en fazla gol sevinci yaşayan teknik direktör haline getirdi. ANTEP'in hocası 'ya da 'hoş geldin' diyen Terim yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı son 14 Süper Lig maçını kaybetmedi. Bu maçlarda 11 galibiyet 3 beraberlik elde etti. 44 gol sevinci yaşadı.
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