Yılmaz Vural'dan flaş İrfan Can Kahveci sözleri!

Teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci transferi için görüşmeler yapması üzerine Tivibu Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
İrfan'ın oynadığı Manchester United ve PSG maçlarını izledim. Leipzig maçında da oradaydım. Hakikaten iyi oynadı. Gençlerbirliği'nde birlikte çalıştık. Gelişimi belliydi. Bu çocuğun yeteneklerini Gençlerbirliği dışına çıkaracağı o zaman belli oluyordu.
Daha diri olmaya başladı, daha mücadeleci olmaya ve top kapmaya başladı. Hücum olarak şut atabilen, duvar olabilen, asist yapabilen bir oyuncu profiline dönüştü. Keşke Avrupadan bir takım talip olsaydı da oraya gitseydi. İrfan Can Kahveci'nin Türkiye'de misyonunu tamamladığını düşünüyorum.