Yılmaz Vural'dan flaş İrfan Can Kahveci sözleri!

Şimdi Galatasaray'a gelirse tabii ki katkıda bulunur. 10 numarada da oynuyor, 8 numarada da oynuyor. Alıp topu öne taşımaya da çalışıyor. Kaleye yakın oynaması, özelliklerini ortaya koyması anlamında çok önemli. Kaleden uzaklaştıkça etkisi büyük olmaz diye düşünenlerdenim.

İrfan, Galatasaray için değişiklik olur ama Galatasaray'da o pozisyonda oynayan oyuncular fena değil. Belhanda'lar, Emreler fena değil. İrfan da onların bir tık fazlası olsun farz edin.