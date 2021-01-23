Haberler Galatasaray Yılmaz Vural'dan flaş İrfan Can Kahveci sözleri!

'dan flaş sözleri!

Son dakika haberleri | 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından , gözünü 'ye dikti. Başakşehirli yıldız da sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini belirtti. Bu olası transferi yorumlayan , flaş ifadeler kullandı. İşte Vural'ın o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:22
Yılmaz Vural'dan flaş İrfan Can Kahveci sözleri!

Teknik direktör , 'ın transferi için görüşmeler yapması üzerine ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Yılmaz Vural'dan flaş İrfan Can Kahveci sözleri!

İrfan'ın oynadığı ve maçlarını izledim. maçında da oradaydım. Hakikaten iyi oynadı. 'nde birlikte çalıştık. Gelişimi belliydi. Bu çocuğun yeteneklerini Gençlerbirliği dışına çıkaracağı o zaman belli oluyordu.

Yılmaz Vural'dan flaş İrfan Can Kahveci sözleri!

Daha diri olmaya başladı, daha mücadeleci olmaya ve top kapmaya başladı. Hücum olarak şut atabilen, duvar olabilen, asist yapabilen bir oyuncu profiline dönüştü. Keşke Avrupadan bir takım talip olsaydı da oraya gitseydi. 'nin 'de misyonunu tamamladığını düşünüyorum.

Yılmaz Vural'dan flaş İrfan Can Kahveci sözleri!

Şimdi 'a gelirse tabii ki katkıda bulunur. 10 numarada da oynuyor, 8 numarada da oynuyor. Alıp topu öne taşımaya da çalışıyor. Kaleye yakın oynaması, özelliklerini ortaya koyması anlamında çok önemli. Kaleden uzaklaştıkça etkisi büyük olmaz diye düşünenlerdenim.

Yılmaz Vural'dan flaş İrfan Can Kahveci sözleri!

İrfan, için değişiklik olur ama Galatasaray'da o pozisyonda oynayan oyuncular fena değil. 'lar, Emreler fena değil. İrfan da onların bir tık fazlası olsun farz edin.

Yılmaz Vural'dan flaş İrfan Can Kahveci sözleri!

Yani iila bu transfer için olsun mu derseniz bence çok büyük para isteniyor. Galatasaray da bu parayı ödeyecek durumda değil. Bu transferde limitleri aşmak durumunda kalacak ve kendi içerisinden birilerini satmak zorunda kalacak.

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