Bir telefon açsın yeter!

Gazeteci Nicolas Distasio, Falcao'nun River Plate formasını giymekten sadece bir çağrı uzakta olacağını söyledi. Arjantinli gazeteci, "Eğer Falcao, River'da forma giymek istediği yönünde bir telefonu açarsa ve gelme arzusunu gösterirse bu iş olur. Basit konuşmak gerekirse, River Falcao'yu aramaz. Ama Falcao ararsa Gallardo'ya ve arzusunu dile getirirse olur" iddiasında bulundu.

FALCAO İÇİN PORTLAND KAPILARI KAPANDI

Falcao ile adı anılan Portland Timbers'ın sahibi Peregrine Sports'un çoğunluk hissedarı Merritt Paulson'dan açıklama geldi. Poulson, "Yeni sezonla ilgili saçma dedikodulara eğlenmeyeceğim. Falcao üst düzey bir oyuncu ve onu MLS'de görmeyi çok isterim. Timbers onun yeni takımı olmayacak. Üzgünüm Falcao hayranları" diye konuştu.