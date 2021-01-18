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Bir telefon açsın yeter!

Gazeteci , 'nun formasını giymekten sadece bir çağrı uzakta olacağını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 22:27 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Bir telefon açsın yeter!

Gazeteci , 'nun formasını giymekten sadece bir çağrı uzakta olacağını söyledi. Arjantinli gazeteci, "Eğer Falcao, 'da forma giymek istediği yönünde bir telefonu açarsa ve gelme arzusunu gösterirse bu iş olur. Basit konuşmak gerekirse, River Falcao'yu aramaz. Ama Falcao ararsa Gallardo'ya ve arzusunu dile getirirse olur" iddiasında bulundu.

FALCAO İÇİN PORTLAND KAPILARI KAPANDI
Falcao ile adı anılan Portland 'ın sahibi 'un çoğunluk hissedarı 'dan açıklama geldi. Poulson, "Yeni sezonla ilgili saçma dedikodulara eğlenmeyeceğim. Falcao üst düzey bir oyuncu ve onu 'de görmeyi çok isterim. Timbers onun yeni takımı olmayacak. Üzgünüm Falcao hayranları" diye konuştu.

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