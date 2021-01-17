Beşiktaş derbisi sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Muslera müjdesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Beşiktaş maçı sonrası Fernando Muslera müjdesi geldi. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığını atlatan Uruguaylı file bekçisini Süper Lig'in 20. haftasındaki Denizlispor karşılaşmasında oynatmak istediğini ifade etti.

İşte o açıklamalar:

Muslera'nın Denizlispor maçında sahada olacağını dile getiren Terim, "Muslera, Denizli maçında oynayacak. Bu 3 günde bir şey olmazsa, nasipse oynatmayı düşünüyorum." dedi.

Geçtiğimiz sezonun 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera uzun süren tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başladı.



