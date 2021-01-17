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derbisi sonra Teknik Direktörü 'den Muslera müjdesi!

'de 'a 2-0 yenilen 'da teknik direktör maçın ardından konuştu. Sakatlığını atlatan konusuna değinen deneyimli çalıştırıcı, Uruguaylı file bekçisini oynatmayı düşündüğü maçı açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 22:02
Beşiktaş derbisi sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Muslera müjdesi!

Teknik Direktörü 'den maçı sonrası müjdesi geldi. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığını atlatan Uruguaylı file bekçisini 'in 20. haftasındaki karşılaşmasında oynatmak istediğini ifade etti.

İşte o açıklamalar:
Muslera'nın Denizlispor maçında sahada olacağını dile getiren Terim, "Muslera, maçında oynayacak. Bu 3 günde bir şey olmazsa, nasipse oynatmayı düşünüyorum." dedi.

Geçtiğimiz sezonun 27. haftasındaki maçında ayağı kırılan Fernando Muslera uzun süren tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başladı.


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