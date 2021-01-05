Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Ara transferin ilk hamlesi! G.Saray'da flaş ayrılık

Son dakika transfer haberi: Ara transferin ilk hamlesi! 'da flaş ayrılık

Son dakika transfer haberi... 'de ara transfer dönemi resmen başladı. Kulüpler transfere startın verilmesinin ardından girişimlerine resmi olarak başlamışken, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan o isim için Süper Lig'den flaş bir talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 09:51
Son dakika transfer haberi: Ara transferin ilk hamlesi! G.Saray'da flaş ayrılık

'de ikinci yarıda hedefini gerçekleştirmek için kadrosunu güçlendirmeyi planlayan , transferde rotasını yeniden 'a çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Ara transferin ilk hamlesi! G.Saray'da flaş ayrılık

'ın haberine göre; Hücum hattında ilk yarıda sıkıntı yaşayan Göz-Göz, bugün resmen başlayacak olan ara transfer döneminde 'ın Nijeryalı golcüsü 'yı gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Ara transferin ilk hamlesi! G.Saray'da flaş ayrılık

Sezon başında da gündeme gelen 24 yaşındaki oyuncu için bir kez daha devreye girecek olan Göz-Göz yönetimi, bu kez transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Ara transferin ilk hamlesi! G.Saray'da flaş ayrılık

'da forma şansı bulamayan ve sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Nijeryalı futbolcu için Galatasaray da, takımda yer bulamaması nedeniyle tecrübe kazanması için bir kulüpte kiralık olarak oynamasına sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi: Ara transferin ilk hamlesi! G.Saray'da flaş ayrılık

Forvet hattının yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen futbolcu için teknik direktör 'un da onay verdiği gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberi: Ara transferin ilk hamlesi! G.Saray'da flaş ayrılık

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'nın 'nin teklifine vereceği yanıt transferde etkin rol oynayacak.

Son dakika transfer haberi: Ara transferin ilk hamlesi! G.Saray'da flaş ayrılık

Sarı-kırmızılı takım, ayrıca sağ kanat pozisyonu için temsilcisi 'da forma giyen 24 yaşındaki 'ı da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Ara transferin ilk hamlesi! G.Saray'da flaş ayrılık

Sırbistan ekibi 'ta yetişen , kariyerine 'de başladı ve burada 1.5 yıl oynadıktan sonra geçen sezon devre arasında 'a transfer oldu.

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