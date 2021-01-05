Son dakika transfer haberi: Ara transferin ilk hamlesi! G.Saray'da flaş ayrılık

Süper Lig'de ikinci yarıda Avrupa Ligi hedefini gerçekleştirmek için kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Göztepe, transferde rotasını yeniden İstanbul'a çevirdi.

Yeni Asır'ın haberine göre; Hücum hattında ilk yarıda sıkıntı yaşayan Göz-Göz, bugün resmen başlayacak olan ara transfer döneminde Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Jesse Sekidika'yı gündemine aldı.

Sezon başında da gündeme gelen 24 yaşındaki oyuncu için bir kez daha devreye girecek olan Göz-Göz yönetimi, bu kez transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Nijeryalı futbolcu için Galatasaray da, takımda yer bulamaması nedeniyle tecrübe kazanması için bir kulüpte kiralık olarak oynamasına sıcak bakıyor.

Forvet hattının yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen futbolcu için teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği gelen haberler arasında.

YANITI BEKLENİYOR

Jesse Sekidika'nın Göztepe'nin teklifine vereceği yanıt transferde etkin rol oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, ayrıca sağ kanat pozisyonu için Birinci Lig temsilcisi Boluspor'da forma giyen 24 yaşındaki Melih Okutan'ı da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.