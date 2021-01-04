Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in ayrılmasından sonra santrfor pozisyonunda yaşanan sıkıntı bir türlü giderilemedi. Fransız golcünün gönderilmesinin ardından son 3 sezonda 7 farklı santrfor görev yaptı ve sadece 48 gol atabildi. Bafetimbi Gomis sonrası görev alan futbolculardan Diagne 16, Falcao 15, Eren Derdiyok ve Adem Büyük 7'şer, Andone 2, Mitroglou ise 1 gol attı. Transfer edilen 4 yabancı santrforun sarı-kırmızılı kulübe maliyeti yaklaşık 40 milyon euro'yu buldu ancak ileri uçta bir türlü istikrar yakalanamadı.
Gomis’in yerini dolduramadı
Fransız yıldız sonrası tam 40 milyon Euro harcandı ama gelen gideni arattı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:08 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50