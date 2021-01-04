Haberler Galatasaray Gomis’in yerini dolduramadı

’in yerini dolduramadı

Fransız yıldız sonrası tam 40 milyon Euro harcandı ama gelen gideni arattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:08 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Gomis’in yerini dolduramadı

'da 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan 'in ayrılmasından sonra santrfor pozisyonunda yaşanan sıkıntı bir türlü giderilemedi. Fransız golcünün gönderilmesinin ardından son 3 sezonda 7 farklı santrfor görev yaptı ve sadece 48 gol atabildi. Bafetimbi sonrası görev alan futbolculardan 16, 15, ve 7'şer, 2, ise 1 gol attı. Transfer edilen 4 yabancı santrforun sarı-kırmızılı kulübe maliyeti yaklaşık 40 milyon euro'yu buldu ancak ileri uçta bir türlü istikrar yakalanamadı.

SON DAKİKA