Omar iyiye gidiyor

Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui hakkında yeni açıklamalar geldi. Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, "Şu an kadarki kötü gelişmeler, olumlu yönde ilerliyor. Görme olarak özellikle sol gözde belirgin derecede artış var, sağ gözde de büyük bir toparlanma var" dedi. Görmenin her travmadan etkileneceğini belirten Kaya, bunu minimuma indirmeye çalıştıklarını aktardı. Takım Doktoru Yener İnce ise "Yüzünde ikinci derece yanık var ama plastik cerrahi arkadaşlar bunun çok büyük sorun yaratmayacağını söyledi. Onun da tedavisine aynı anda başladık. Tabii burada göz daha ön planda olduğu için onun üstünden yürüyoruz" diye konuştu.

SAYIN KOCA'YA TEŞEKKÜRLER

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Albayrak, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştüm. Bakanım çok geniş bilgiler aldı. Kendisi çok yakından ilgileniyor. Sağlık bakanımıza kulübüm, şahsım ve camiam adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

GEÇMİŞ OLSUN TİŞÖRTLERİ

Galatasaray-Antalya maçında iki takım futbolcuları ısınmaya "Geçmiş olsun Omar" yazılı tişörtleriyle çıktı. Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcu Ryan Babel maç öncesi Omar'ı ziyarete gitti.

ARKADAŞIMIZ İÇİN OYNAYACAĞIZ

Martin Linnes takım arkadaşı Omar hakkında "Omar benim arkadaşım. Tekrar sahalara daha güçlü şekilde geri dönecek. Biz bundan sonra her maçımızı onun için oynayacağız" şeklinde konuştu. Maçı yorumlayan Norveçli sağ bek, "Mücadele iyiydi. İyi başladık, iyi devam ettik. Ancak, pozisyonları sonlandırmakta güçlük çektik" dedi.