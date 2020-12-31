Haberler Galatasaray Salih Özcan yoklaması

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ile henüz anlaşma sağlanmadı. Ama gitme olasılığına karşı hazırlık da yapılıyor… Gündemdeki isim ise forması giyen ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:26 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Salih Özcan yoklaması

Bundesliga tecrübesi olan sürekli forma şansı yakalayan 'la, 'nın yerini dolduracak. Hem de 'nin oynadığının yarı rakamına... 'de forma giyen Salih'in Türk menajeri Serkan Okta ile bir görüşme yapıldı. Kariyer planları hakkında bilgi istendi. Köln'le sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği soruldu. Yeni sözleşme için düşündüğü rakam öğrenildi.

ÜCRETE BAĞLI!

Salıh Özcan, Köln'de kalmak istiyor. Ancak maaşının artmasını bekliyor. 2016'da profesyonel olan Salih sadece 280 bin euro kazanıyor. Köln'ün teklifi ise 500 bin euro civarında. Eğer 1 milyon euro'ya yakın bir teklif gelirse menajeri 'ye gelmeyi kesinlikle düşüneceğini söyledi.

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