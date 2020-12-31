Salih Özcan yoklaması

Bundesliga tecrübesi olan sürekli forma şansı yakalayan Salih Özcan'la, Akbaba'nın yerini dolduracak. Hem de Emre'nin oynadığının yarı rakamına... Köln'de forma giyen Salih'in Türk menajeri Serkan Okta ile bir görüşme yapıldı. Kariyer planları hakkında bilgi istendi. Köln'le sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği soruldu. Yeni sözleşme için düşündüğü rakam öğrenildi.

ÜCRETE BAĞLI!

Salıh Özcan, Köln'de kalmak istiyor. Ancak maaşının artmasını bekliyor. 2016'da profesyonel olan Salih sadece 280 bin euro kazanıyor. Köln'ün teklifi ise 500 bin euro civarında. Eğer 1 milyon euro'ya yakın bir teklif gelirse menajeri Türkiye'ye gelmeyi kesinlikle düşüneceğini söyledi.