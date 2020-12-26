Galatasaray liderlik için sahada!

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oluyor. 12. haftayı bay geçtiği için 1 maçı lider Alanyaspor'dan eksik olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda galip gelerek zirveye oturmak istiyor. Cimbom, Şenol Güneş Stadyumu'nda da bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor. 18 Aralık 2016 tarihinde açılan stadyumda Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı galibiyeti bulunmuyor. Daha önce yapılan 4 maçta sarı-kırmızılılar 3 kez yenilirken, 1 beraberlik çıkarabildi. Öte yandan iki takım bu statta ilk kez seyircisiz bir maçta karşılaşacak.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Son haftaların formda ekibi Galatasaray, çıkışını sürdürmek istiyor. Son 5 resmi karşılaşmada 4 galibiyet alan Cimbom 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde Karagümrük'e yenildi. Aslan, ligde Ç. Rize, Hatay ve Göztepe'yi, Türkiye Kupası'nda Darıca'yı mağlup etti. Geçen yıllara nazaran deplasman karnesini düzelten Galatasaray, 6 maçın 4'ünü (2M) kazandı.

MARCAO VE FALCAO GELDİ

Aslan'da kırmızı kart cezasını Göztepe maçında tamamlayan Marcao, bugün forma giyebilecek. Uzun süren sakatlığını atlatan Radamel Falcao da kafileye katılarak kadroya dahil oldu. Maç eksiği bulunan Kolombiyalı'nın oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.

DIAGNE ŞOKU

Aslan'da Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı kafilesine alınmadı. Senegalli futbolcunun aile bireylerinden birinin üç gün önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı için kadroya alınmadığı belirtildi. Diagne'nin yaptırdığı son iki testin negatif çıkmasına rağmen iki takımın da sağlığını riske atmamak için bu kararın alındığı belirtildi.

5 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da sarı alarm... Kaptan Arda Turan, orta sahanın değişilmezi Taylan Antalyalı ile Younes Belhanda ve stoper ikilisi Marcao ile Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

MUSLERA İLE ÖZEL GÖRÜŞME

İstanbul'da yapılan son antrenmanda Teknik Direktör Fatih Terim ile kaleci Fernando Muslera bir süre sohbet etti. Sosyal mesafeye dikkat eden ikili, Uruguaylı kalecinin dönüş süresini konuştu. Yıldız file bekçisinin birkaç hafta içinde hazır hale gelmesi bekleniyor. Muslera, 14 Haziran'dan beri forma giyemiyor.

FATİH TERİM YİNE LOCADA

Karagümrük maçında kırmızı kart gördüğü için 5 maç ceza alan Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip edecek. Göztepe maçında kulübede olmayan tecrübeli teknik adam; Antalyaspor, Konyaspor ve G.Birliği maçlarını da kaçıracak. Sarı-kırmızılıların cezaya itiraz etmesi de bekleniyor.