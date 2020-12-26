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'da Diagne karantinaya 11'e!

maçı öncesi ailesinde pozitif vakaya rastlanan Senegalli golcü tedbir amaçlı olarak kadrodan çıkarıldı. Bu gelişme üzerine 'da iyileşen 'nun 24 Ekim'den sonra ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 00:23 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 01:21
Galatasaray'da Diagne karantinaya Falcao 11'e!

Trabzon'a Muslera, Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Babel ve Diagne'den yoksun giden 'da teknik direktör Fatih Terim de cezası nedeniyle tribünde oturacak. Sabah'ın haberine göre Terim, karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalarda özellikle şu detaylar üzerinde durdu:

Galatasaray'da Diagne karantinaya Falcao 11'e!

1-Cezası biten Marcao ilk 11'e dönüyor ve top kayıpları ile dikkat çeken Luyindama kulübeye çekiliyor. Göbekte Marcao-Donk ikilisi var...

Galatasaray'da Diagne karantinaya Falcao 11'e!

2-Fatih Terim, Luyindama-Marcao dışında Göztepe'yi 3-1 yenen takımda başka hamle düşünmüyordu ancak Diagne'nin karantinaya alınması planları değiştirdi. İleri uçta 'nun forma giymesi bekleniyor. Ancak son karar maç saatinde verilecek ve Oğulcan da bir diğer aday. Falcao oynarsa bu 24 Ekim'deki Erzurum maçından sonra ilk sınavı olacak.

Galatasaray'da Diagne karantinaya Falcao 11'e!

3-Karagümrük'ün Taylan'a yaptığı baskı ders oldu. Feghouli'ye göre savunması daha kuvvetli Belhanda'dan orta sahada Taylan'a yakın oynaması ve yardıma gitmesi istendi.

Galatasaray'da Diagne karantinaya Falcao 11'e!

4-Üç gündür korner ve frikik çalışması yapan 'da Belhanda ile Emre Kılınç değişmeli olarak duran topları kullanacak.

Galatasaray'da Diagne karantinaya Falcao 11'e!

5-Eksiklerden dolayı kulübe hamlesi kısıtlı olan sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba ve Ömer Bayram da skora göre dakika alacak.

Galatasaray'da Diagne karantinaya Falcao 11'e!

6-'u analiz eden Terim, duran toplarda Vitor Hugo'ya, akan oyunda Nwakaeme ve Ekuban'a özel önlem alacak.

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