Haberler Galatasaray Galatasaray haberi: Radamel Falcao yine yok! İşte sakat geçirdiği günler

haberi: yine yok! İşte sakat geçirdiği günler

'ın uzun görüşmeler sonucu büyük umutlarla kadrosuna kattığı , sakatlıklardan yakasını kurtaramadı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcu, karşısında da sahadaki yerini alamayacak ve oynamadığı maçlar oynadığı maçların sayısını geçecek. İşte deneyimli oyuncunun sakat geçirdiği gün sayısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 11:19
Galatasaray haberi: Radamel Falcao yine yok! İşte sakat geçirdiği günler

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı santrforu , Türkiye kariyerinde attığı gollerden çok sakatlıklarıyla anılıyor.

Galatasaray haberi: Radamel Falcao yine yok! İşte sakat geçirdiği günler

34 yaşındaki golcü, Karagümrük mücadelesini kaçırarak oynadığı (29) maç ile kaçırdığı (29) maç sayısını eşitlemişti.

Galatasaray haberi: Radamel Falcao yine yok! İşte sakat geçirdiği günler

OYNAMADIĞI MAÇ OYNADIĞI MAÇ SAYISINI GEÇECEK!
Yine idmanda takımdan ayrı çalışan Falcao, karşısında da forma giyemeyecek ve oynamadığı maçların sayısı oynadığı maçların sayısını geçecek. 34 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu bu süreçte 16 gol ve 3 asistlik performans yakaladı.


Galatasaray haberi: Radamel Falcao yine yok! İşte sakat geçirdiği günler

'la bonuslar hariç yıllığı 5 milyon eurodan üç sene sözleşme imzalayan Falcao, şu ana kadar 160 günü sakat olarak geçirdi.

Galatasaray haberi: Radamel Falcao yine yok! İşte sakat geçirdiği günler

MLS YOLCUSU
Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun transfer öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor.

Galatasaray haberi: Radamel Falcao yine yok! İşte sakat geçirdiği günler

Yaz döneminde beri adı MLS kulübü Inter Miami ile anılan 'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı ediliyor.

Galatasaray haberi: Radamel Falcao yine yok! İşte sakat geçirdiği günler

Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübünün bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon Euro önerdiği belirtildi.

BİZE ULAŞIN