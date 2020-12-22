Galatasaray haberi: Radamel Falcao yine yok! İşte sakat geçirdiği günler

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao, Türkiye kariyerinde attığı gollerden çok sakatlıklarıyla anılıyor.

34 yaşındaki golcü, Karagümrük mücadelesini kaçırarak oynadığı (29) maç ile kaçırdığı (29) maç sayısını eşitlemişti.

OYNAMADIĞI MAÇ OYNADIĞI MAÇ SAYISINI GEÇECEK!

Yine idmanda takımdan ayrı çalışan Falcao, Göztepe karşısında da forma giyemeyecek ve oynamadığı maçların sayısı oynadığı maçların sayısını geçecek. 34 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu bu süreçte 16 gol ve 3 asistlik performans yakaladı.



Galatasaray'la bonuslar hariç yıllığı 5 milyon eurodan üç sene sözleşme imzalayan Falcao, şu ana kadar 160 günü sakat olarak geçirdi.

MLS YOLCUSU

Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun transfer öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor.

Yaz döneminde beri adı MLS kulübü Inter Miami ile anılan Radamel Falcao'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı ediliyor.