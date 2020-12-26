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bütçeyi ona ayırdı! Gol makinesi geliyor

Son dakika haberleri... Ara döneminin başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da öncelik golcü transferi. Çalışmalarını bu yönde sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer hedefini belirledi. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 23:38 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Galatasaray bütçeyi ona ayırdı! Gol makinesi geliyor

Falcao'nun sık sık sakatlanması, Diagne'nin yetersiz performansı sarı- kırmızılıları golcü arayışına itmişti.

Galatasaray bütçeyi ona ayırdı! Gol makinesi geliyor

Teknik Direktör Fatih Terim'in de işaret ettiği forvet transferinde rota kuzeye çevrildi. , Norveç liginde fırtınalar kopartan Kasper Junker'e yöneldi.

Galatasaray bütçeyi ona ayırdı! Gol makinesi geliyor

/Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı golcü için temaslar kuruldu. Geçtiğimiz günlerde ile de anılan Junker'e başka Türk takımlarının talip olduğu da kulübü tarafından açıklanmıştı.

Galatasaray bütçeyi ona ayırdı! Gol makinesi geliyor

NECATİ ATEŞ İZLEDİ
Ocak 2020'de ülkesinin Horsens kulübünden 600 bin euro'ya Norveç ekibi 'ya geçen Junker'i, Necati Ateş ve 'nın izlediği de ortaya çıktı.

Galatasaray bütçeyi ona ayırdı! Gol makinesi geliyor

Scout ekibinin tavsiyesiyle masaya gelen Junker'i iki antrenörün de beğendiği ve onay verdiği kaydedildi.

Galatasaray bütçeyi ona ayırdı! Gol makinesi geliyor

'ın devre arasında sahip olduğu 40 milyon liralık bütçenin büyük kısmını Junker için harcayacağı aktarıldı. Junker bu sezon 26 maçta 28 gol, 11 asistle coştu.

Galatasaray bütçeyi ona ayırdı! Gol makinesi geliyor

PHILIP DE LİSTEDE
Sarı-kırmızılılar, /Glimt'i şampiyon yapan diğer ismi de listesinde tutuyor. Norveç ekibinin 10 numaralı formasını giyen Philip Zinckernagel sağ kanatta görev yapıyor.

Galatasaray bütçeyi ona ayırdı! Gol makinesi geliyor

Bu sezon 31 maçta 22 gol, 24 asistle oynayan Philip'in kontratı 31 Aralık 2020'de sona eriyor.

Galatasaray bütçeyi ona ayırdı! Gol makinesi geliyor

Çok fazla talibi olan 26 yaşındaki 1.75 boyundaki oyuncu için kesenin ağzının sonuna kadar açılması gerekiyor.

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