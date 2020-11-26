Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den acı itiraf! "Mali tablolarımız iyi sonuç vermeyecek"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp olarak içinde bulundukları ekonomik durumla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Sabah Gazetesi tarafından 3. kez düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomik Forumu'na katılan Cengiz, hem Galatasaray hem de Türk futbolunu zor günlerin beklediğini söyledi.

"2020'DE MALİ TABLOLARIMIZ İYİ SONUÇ VERMEYECEK"

Cengiz yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluşun gelirlerinin azalması biz kulüpleri çok kötü etkiledi. Sponsorluk gelirlerimizde Galatasaray olarak zorlanıyoruz. TL olarak iyiyiz ama euro bazında kötüyüz. 2020 yılında mali tablolarımız iyi sonuç vermeyecek. Bundan emin olalım. Bütün o çabalarımız, uğraşlarımız olumsuz etkilenecek." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİM İÇİN ŞANS"

Mustafa Cengiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futbolu için çok büyük bir şans olduğunu da belirtip, "Cumhurbaşkanımız sporu futbolu sever. Bizim için şans. Ben bunu dedim diye başka anlamlara çıkmasın. Yiğidi öldür ama hakkını da inkar etme." ifadesini kullandı.

Cengiz'in diğer açıklamalar ise şu şekilde:

"UEFA bize 'Futboldan kazandığını başka yerlere verme' diyor. Biz genç bir cumhuriyetiz. Genç kızlarımız spor yapacak diyoruz. Bu çocukları, bu kulüpler yetiştirecek. Üretmemiz şart, şart.

7+2 (Bankalar Birliği) anlaşma ama bizi disipline ediyor. Sen yine Maradona, Ali, Veli'yi al olmaz. Bunu istemiyor. Yıllar itibariyle futbolcu giderlerini euro bazında düşüreceksin. Har vurup harman savuramazsın."