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'dan 'ye Dorukhan çalımı! takasla bitecek

Emre Belözoğlu önderliğinde çalışmalarını yürüten , ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ü bedavaya kadroya katmayı planlıyordu. 'ü ezeli rakibine kaptırmamak isteyen , milli yıldızı devre arasında takasla kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 00:46 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 01:52
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz çalımı! Transfer takasla bitecek | Son dakika haberleri

Sezon sonunda ise sözleşmesi sona erecek olan gündeminin bir numaralı ismi olmayı sürdürüyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz çalımı! Transfer takasla bitecek | Son dakika haberleri

Milli futbolcu ile uzun süredir çok ciddi bir şekilde ilgilenen sezon sonunda transferi bedavaya bitirmenin planlarını yapıyordu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz çalımı! Transfer takasla bitecek | Son dakika haberleri

Ancak 'ın da Dorukhan için artık resmen devrede olduğu ve teklif hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz çalımı! Transfer takasla bitecek | Son dakika haberleri

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar devre arasında 'ın kapısını çalacak ve yıldız futbolcuya karşılık Martin Linnes'i takas olarak teklif edecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz çalımı! Transfer takasla bitecek | Son dakika haberleri

Siyah-beyazlıların yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamaması durumunda, sezon sonunda serbest kalacak olan 'ü takas yoluyla 'a göndermeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz çalımı! Transfer takasla bitecek | Son dakika haberleri

Bu gelişmeler 'nin tüm planlarını bozacağa benziyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz çalımı! Transfer takasla bitecek | Son dakika haberleri

Milli oyuncuyu ezeli rakibine asla kaptırmak istemeyen sarı-lacivertli yönetimin, yeni bir strateji ile 'la görüşme yapabileceği ifade ediliyor.

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