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'da Luyindama korkusu! Sakatlığı ciddi mi?

Kongo 'nda sakatlanan Luyindama, 'da endişeye neden oldu. Yıldız stoperin durumu belirsizliğini korurken, sakatlığının ciddi olmasından şüphe duyuluyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 01:40
Galatasaray'da Luyindama korkusu! Sakatlığı ciddi mi?

G.Saray'ın yakasını şanssızlıklar bırakmıyor... İlk olarak Norveç 'nda bulunan Omar Elabdellaoui'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sonrasında ise Kongo Milli Takımı'nda yer alan Luyindama'dan kötü haber geldi.

SON DURUMU İSTANBUL'DA BELLİ OLACAK

Tecrübeli stoper sakatlık yaşadığı için milil takım kadrosundan çıkartıldı. Geçen sezon da mili takım da sakatlık yaşayan Luyindama 'a geldikten sonra bir şok daha yaşatmıştı. Çünkü sakatlığı tahmin edilenden daha ciddiydi. Takvim'in haberine göre; Luyindama yeni sakatlığının da ciddi olmasından şüphe ediliyor. 'ın yıldız İstanbul'a geldikten sonra yapılacak kontrolleri sonrası gerçek ortaya çıkacak. G.Saray , Luyindama ile sürekli iletişim halinde. Sakatlığı ile ilgili ondan sürekli bilgi alıyor.

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