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'a müjdesi! İşte dönüş tarihi

Üst üste aldığı galibiyetlerle moral depolayan 'da corona virüsüne yalanan ile ve sakatlanan Christian Luyindama'nın durumları can sıkarken, Kolombiyalı golcü 'dan müjdeli bir haber geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 01:38
Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! İşte dönüş tarihi

Milli arada , Luyindama ve Babel'e üzülen , 'ya sevindi. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen 34 yaşındaki oyuncu 'a götürülmemişti. Kolombiyalı golcü tedaviye olumlu cevap verdi ve bir haftada iyileşti. Takımla çalışmalara başlayacak Falcao, maçında sahada olacak. Yıldız forvetin dönüşünün kesinlik kazanmasıyla 'in hücum hattında eli rahatladı.

KANATLAR YİNE FEGHOULI VE ARDA

Sabah'ın haberine göre; İleri uçta Falcao ile maçına başlayacak Terim, kanatlarda Sivas'ta olduğu gibi Feghouli ve Arda'yı kullanacak. Emre Kılınç orta sahada Taylan ve ile birlikte görev yapmaya devam edecek. Ligde 3'ü penaltıdan 5 gole imzasını koyan Radamel Falcao, sezon başında ABD'den teklif almıştı. Galatasaray'da kalmayı tercih eden Falcao, ücretinde 750 bin Euro indirim yaptı ve 4 milyon 250 bin Euro kazanıyor.

2 HAFTAYI KAÇIRDI

Geçen sezon sakatlığı yüzünden 22 maçta Aslan'ı yalnız bırakan Falcao bu sezon 2 hafta oynamadı. Yıldız oyuncu, görev yaptığı 7 resmi maçta 5 gol, 2 asiste imza attı.

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