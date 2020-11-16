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'da için kritik süreç! ve yeni başkan...

'da 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılacak teknik direktör 'i de ilgilendiriyor. Kendisi ile ters düşecek bir başkan seçilmesi halinde tavrının ne olacağı merak edilen Terim, seçim sürecini yakından takip ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 22:57 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Fatih Terim için kritik süreç! Seçim ve yeni başkan...

'da gündem başkanlık seçimi… İddialar, adaylar, dedikodular birbirini kovalıyor. Tabii bu seçimin ligdeki yarışı ve en önemlisi teknik direktör 'i nasıl etkileyeceği de çokça tartışılıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim için kritik süreç! Seçim ve yeni başkan...

Kendisi ile ters düşecek bir ismin başkan seçilmesi halinde tecrübeli hocanın, tavrının ne olacağı merak ediliyor.

Galatasaray'da Fatih Terim için kritik süreç! Seçim ve yeni başkan...

Öte yandan Terim'in anlaşabileceği bir aday bile seçimi kazansa jest olarak istifasını yeni başkana ileteceği belirtiliyor.

Galatasaray'da Fatih Terim için kritik süreç! Seçim ve yeni başkan...

SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Aynı zamanda yüksek divan kurulu üyesi olan de sürecini yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Fatih Terim için kritik süreç! Seçim ve yeni başkan...

Ancak yaptığı görüşmelerde şimdiye kadar hiç bir başkan adayını işaret etmediği belirtiliyor.

Galatasaray'da Fatih Terim için kritik süreç! Seçim ve yeni başkan...

Terim'in adı başkan adayları arasında geçmiş ancak başarılı çalıştırıcı, böyle bir düşüncesi olmadığını net olarak ifade etmişti.

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