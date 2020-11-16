Galatasaray'da Fatih Terim için kritik süreç! Seçim ve yeni başkan...

Galatasaray'da gündem başkanlık seçimi… İddialar, adaylar, dedikodular birbirini kovalıyor. Tabii bu seçimin ligdeki yarışı ve en önemlisi teknik direktör Fatih Terim'i nasıl etkileyeceği de çokça tartışılıyor.

Kendisi ile ters düşecek bir ismin başkan seçilmesi halinde tecrübeli hocanın, tavrının ne olacağı merak ediliyor.

Öte yandan Terim'in anlaşabileceği bir aday bile seçimi kazansa jest olarak istifasını yeni başkana ileteceği belirtiliyor.

SÜRECİ TAKİP EDİYOR Aynı zamanda yüksek divan kurulu üyesi olan Fatih Terim de seçim sürecini yakından takip ediyor.

Ancak yaptığı görüşmelerde şimdiye kadar hiç bir başkan adayını işaret etmediği belirtiliyor.