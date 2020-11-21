G.Saray twitter hesabında Belhanda'nın favori tezahüratı paylaşıldı. 1.5 dakikalık bir video yayınlayan sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın görüşlerine de yer verdiği klipte oyuncunun sevdiği tezahüratı açıkladı: İnandık biz sizlere. Cimbom yüzümüzü güldür bu sene. Şampiyonluk şarkısı düşmesin dillerden tribünlerde...