Haberler Galatasaray Alexander Sörloth transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

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20 milyon euro karşılığında olduğu RB Leipzig'de süre aldığı 7 maçta ne gol ne de asist kaydeden , eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. İki devi ile , Alman ekibinde gözden çıkarılan Sörloth'u kadrosuna katabilmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 00:54 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Alexander Sörloth transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Cimbom'un Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde de devreye girdi.

Alexander Sörloth transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Transferde tuttuğunu koparan F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım olur" ifadesini kullandı.

Alexander Sörloth transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Kolları sıvayan Emre Belözoğlu, Sörloth'un İsveçli menajeri Mike Kjolo'yu arayarak randevu ayarladı. Belözoğlu ve Kjolo'nun yarın bir araya gelecekleri öğrenildi.

Alexander Sörloth transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

MARCAO İLE TAKAS

Sezon başında AS Roma'nın ısrarla istediği ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Marcao için bu kez de RB Leipzig'in devreye girdiği iddia edilmişti.

Alexander Sörloth transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Leipzig adına sarı-kırmızılı yönetimle temas kuran Türk asıllı menajer, Marcao'nun şartlarını sordu. Sezon başında AS Roma'dan 15 milyon euro isteyen Galatasaraylı yöneticiler gurbetçi menajere benzer bir rakam düşündüklerini ilettiler.

Alexander Sörloth transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Bu rakamı vermeye hazır olduğunu ve görüşme yapılabileceği mesajı veren Alman ekibi, beklenen performansı gösterememesi nedeniyle gözden çıkarılan Sörloth'un Marcao ile takasını da gündemine aldı.

Alexander Sörloth transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

ÖNCELİK TRABZON'DA

Alexander Sörloth transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Trabzon ile Leipzig arasındaki anlaşmaya göre, Sörloth'ta öncelik hakkı bordo-mavili kulüpte.

Alexander Sörloth transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Trabzon o dönem KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır" demişti.

Alexander Sörloth transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri

Sörloth kendisi için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Leipzig'de 7 maçta gol atamadı, asist yapamadı.

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