Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den seçim öncesi flaş Abdurrahim Albayrak kararı!

Galatasaray'da camia yeniden seçim isterken, iki büyük ameliyat geçiren Başkan Mustafa Cengiz'in merakla bekleniyordu.

YENİDEN ADAYLIĞI DÜŞÜNÜYOR!

Milliyet'in haberine göre, Başkan Cengiz'in tekrar adaylığı düşündüğü, hatta bazı kişilere yöneticilik teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Cengiz'in yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı belirtildi. Bu çerçevede camianın önemli isimleri ile görüşen Cengiz'in kendisini iyi hissettiği ve sağlık yönünden herhangi bir tereddüt içinde olmadığı bildirildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'I YÖNETİMİNDE İSTİYOR!

Başkan Mustafa Cengiz'in yeni liste yapması durumunda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la yola devam etmeyi planladığı, yönetiminde de önemli değişikliklere hazırlandığı belirtildi. Abdurrahim Albayrak ise kararını son anda verecek.