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Başkanı 'den öncesi flaş kararı!

'da başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Camiada 'çatı aday' sesleri yükselirken, mevcut başkan 'in tutumu merak ediliyordu. Cengiz, yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olma kararı alırken, 'la yönetiminde yola devam etmek istiyor. Ancak Albayrak'ın henüz kesin kararını vermediği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 12:00
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den seçim öncesi flaş Abdurrahim Albayrak kararı!

'da camia yeniden isterken, iki büyük ameliyat geçiren Başkan 'in merakla bekleniyordu.

YENİDEN ADAYLIĞI DÜŞÜNÜYOR!
Milliyet'in haberine göre, Başkan Cengiz'in tekrar adaylığı düşündüğü, hatta bazı kişilere yöneticilik teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Cengiz'in yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı belirtildi. Bu çerçevede camianın önemli isimleri ile görüşen Cengiz'in kendisini iyi hissettiği ve sağlık yönünden herhangi bir tereddüt içinde olmadığı bildirildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'I YÖNETİMİNDE İSTİYOR!
Başkan Mustafa Cengiz'in yeni liste yapması durumunda 2. Başkan 'la yola devam etmeyi planladığı, yönetiminde de önemli değişikliklere hazırlandığı belirtildi. Abdurrahim Albayrak ise kararını son anda verecek.

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