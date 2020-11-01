Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir...

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir'in durumunun yarın netlik kazanacağını bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao Teixeira ve girdiği bir ikili mücadele sırasında sol kasık adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi'nin tedavilerine başlandı. Karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbe sonrası bu bölgede ağrısı oluşan Emre Taşdemir, günü tedavi ile geçirdi. Üç oyuncumuzun da ileri tetkikleri yarın gerçekleştirilecek.

