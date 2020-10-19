Haberler Galatasaray Galatasaray - Alanyaspor maçında gerginlik! Fatih Terim ve Davidson...

- maçında gerginlik! ve Davidson...

’in 5. haftasında , sahasında karşılaştığı Aytemiz 'a 90+5. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılı takımın ile 'un yıldız futbolcusu Davidson arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:32
Galatasaray - Alanyaspor maçında gerginlik! Fatih Terim ve Davidson...

, uzun süre 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldığı maçın uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle yıkıldı. 'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelede Galatasaray ile Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Davidson Pereira arasında gerginlik yaşandı.

Müsabakanın 30. dakikasında Galatasaray yedek kulübesinin önünde top taca çıktı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, taç atışının sarı-kırmızılı takımın kullanacağını işaret etti. Pozisyonun içindeki Davidson'un yoğun itirazları üzerine Fatih Terim de oyuncuya tepki gösterdi.

İkili arasındaki kısa süreli sözlü tartışma Davidson'un Terim'in yanına gitmesiyle tatlıya bağlandı.

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