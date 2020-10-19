Galatasaray - Alanyaspor maçında gerginlik! Fatih Terim ve Davidson...

Galatasaray, uzun süre 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldığı maçın uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle yıkıldı. Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Davidson Pereira arasında gerginlik yaşandı.
Müsabakanın 30. dakikasında Galatasaray yedek kulübesinin önünde top taca çıktı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, taç atışının sarı-kırmızılı takımın kullanacağını işaret etti. Pozisyonun içindeki Davidson'un yoğun itirazları üzerine Fatih Terim de oyuncuya tepki gösterdi.
İkili arasındaki kısa süreli sözlü tartışma Davidson'un Terim'in yanına gitmesiyle tatlıya bağlandı.