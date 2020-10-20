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'da 2 yıldızını kenara çekti!

Başkan 'in geçen hafta "Maaşlarında yüzde 15 indirim yapmayı kabul etmediler. Ne halt yediklerini anlatacağım" dediği Younes ve Sofiane Feghouli'ye de sırtını döndü!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:25 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Galatasaray'da Fatih Terim 2 yıldızını kenara çekti!

Terim son 3 maçta beklentilerin altında kalan Kuzey Afrikalı oyuncuları, sonunda ilk 11'den kesti. İyileşen Emre Akbaba maçında 10 numara pozisyonunda görev yaparken, Emre Kılınç sağ açığa geçti. -Feghouli ikilisi yedek soyundu. Etebo kırmızı kart görüp çıkınca Terim, ilginç bir kararla Falcao'yu çıkartıp Belhanda'yı oyuna aldı! Ayrıca Arda da kesik yiyen oyuncular arasında yer alırken Babel ilk 11'deydi.

ÖNCE TAKLA SONRA HÜZÜN
Belhanda 71. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ağlara gönderdi. Golden sonra takla atarak büyük sevinç yaşadı ama gol iptal edildi. Faslı oyuncunun sevinci yarım kaldı.

SAKATLAR SAHADA
Milli arada iyileşen Saracchi sol bekte formasını geri alırken, Taylan ve Etebo da Alanyaspor maçına yetişti. Norveç 'ndan yorgun dönen Omar ise deplasmanı düşünülerek dinlendirildi ve Oğulcan ile birlikte kadroya alınmadı.

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