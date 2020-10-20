Galatasaray'da Fatih Terim 2 yıldızını kenara çekti!

Terim son 3 maçta beklentilerin altında kalan Kuzey Afrikalı oyuncuları, sonunda ilk 11'den kesti. İyileşen Emre Akbaba Alanyaspor maçında 10 numara pozisyonunda görev yaparken, Emre Kılınç sağ açığa geçti. Belhanda-Feghouli ikilisi yedek soyundu. Etebo kırmızı kart görüp çıkınca Terim, ilginç bir kararla Falcao'yu çıkartıp Belhanda'yı oyuna aldı! Ayrıca Arda da kesik yiyen oyuncular arasında yer alırken Babel ilk 11'deydi.



ÖNCE TAKLA SONRA HÜZÜN

Belhanda 71. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ağlara gönderdi. Golden sonra takla atarak büyük sevinç yaşadı ama gol iptal edildi. Faslı oyuncunun sevinci yarım kaldı.



SAKATLAR SAHADA

Milli arada iyileşen Saracchi sol bekte formasını geri alırken, Taylan ve Etebo da Alanyaspor maçına yetişti. Norveç Milli Takımı'ndan yorgun dönen Omar ise Erzurum deplasmanı düşünülerek dinlendirildi ve Oğulcan ile birlikte kadroya alınmadı.