Duayen buluşması

Cimbom'un seçime doğru gitmesi camianın dinamiklerini de harekete geçirdi. Eski başkanlar ve duayenlerin kısa süre içinde bir araya gelecekleri, gelişmeleri masaya yatıracakları öğrenildi. Mevcut başkan adaylarının yanı sıra sarı-kırmızılı camiada deneyimli bir ismin altında toplanılması da görüşülüyor.