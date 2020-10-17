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Duayen buluşması

'un seçime doğru gitmesi camianın dinamiklerini de harekete geçirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 23:26 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Duayen buluşması

'un seçime doğru gitmesi camianın dinamiklerini de harekete geçirdi. Eski başkanlar ve duayenlerin kısa süre içinde bir araya gelecekleri, gelişmeleri masaya yatıracakları öğrenildi. Mevcut başkan adaylarının yanı sıra sarı-kırmızılı camiada deneyimli bir ismin altında toplanılması da görüşülüyor.

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