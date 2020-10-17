Cimbom'un seçime doğru gitmesi camianın dinamiklerini de harekete geçirdi. Eski başkanlar ve duayenlerin kısa süre içinde bir araya gelecekleri, gelişmeleri masaya yatıracakları öğrenildi. Mevcut başkan adaylarının yanı sıra sarı-kırmızılı camiada deneyimli bir ismin altında toplanılması da görüşülüyor.
Duayen buluşması
Cimbom'un seçime doğru gitmesi camianın dinamiklerini de harekete geçirdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 23:26 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50