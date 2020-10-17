Galatasaray'da başkan adayları arasında adı geçen Ozan Korkut, farklı bir sistemle futbol takımını yönetmeyi hedefliyor. Ozan Korkut, Fatih Terim'i daha da geniş yetkilerle donatmayı hedefliyor. Planı, İmparator'a oyuncu alış-satışlarından, maaşlarına kadar tüm detaylarıyla futbol şubesini teslim etmek.
Kozu Fatih Terim
Galatasaray'da başkan adayları arasında adı geçen Ozan Korkut, farklı bir sistemle futbol takımını yönetmeyi hedefliyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 23:28 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50