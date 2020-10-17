Kozu Fatih Terim

Galatasaray'da başkan adayları arasında adı geçen Ozan Korkut, farklı bir sistemle futbol takımını yönetmeyi hedefliyor. Ozan Korkut, Fatih Terim'i daha da geniş yetkilerle donatmayı hedefliyor. Planı, İmparator'a oyuncu alış-satışlarından, maaşlarına kadar tüm detaylarıyla futbol şubesini teslim etmek.