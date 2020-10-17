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Kozu

'da başkan adayları arasında adı geçen , farklı bir sistemle takımını yönetmeyi hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 23:28 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Kozu Fatih Terim

'da başkan adayları arasında adı geçen , farklı bir sistemle takımını yönetmeyi hedefliyor. Ozan Korkut, 'i daha da geniş yetkilerle donatmayı hedefliyor. Planı, İmparator'a oyuncu alış-satışlarından, maaşlarına kadar tüm detaylarıyla futbol şubesini teslim etmek.

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