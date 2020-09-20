Galatasaray son şampiyona karşı! İşte Fatih Terim'in Başakşehir maçı 11'i

Süper Lig'de bugün dev bir maç daha oynanacak. Son iki yılın şampiyonları Galatasaray ile Medipol Başakşehir, saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da moraller yerinde. Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı. Aslan, bu akşam da sahadan üç puanla ayrılarak seriye devam etmek istiyor. G.Saray'ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı. Gaziantep FK karşılaşmasında Radamel Falcao, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 1 de asist yapmıştı. Neftçi Bakü müsabakasında da Mbaye Diagne 2 gol kaydederek turun geçilmesinde büyük rol oynadı. Falcao ve Diagne'nin sezona formda başlaması teknik direktör Fatih Terim'in hücumda da elini güçlendirdi. Bu arada geçen ilk hafta deplasmanda ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Başakşehir ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

AKBABA SAKAT, ETEBO BELiRSiZ

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Emre Akbaba Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Takıma yaklaşık 10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan yeni transferlerden Oghenekaro Etebo hakkındaki kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Feghouli, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Falcao

TERİM: 3, BURUK: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 3, Okan ise Buruk 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

FORMA BEKLIYORLAR

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak.

25

Galatasaray ile Başakşehir, bugün 25'inci kez karşılaşacak. Geride kalan lig maçlarından 11'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu- lacivertliler kazandı. G.Saray, rakibiyle ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi. Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 12 maçta taraflar 5'er galibiyet aldı.

6

Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman maçında galip ayrılamayan G.Saray, bunu Başakşehir maçında sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son dış saha galibiyetini F.Bahçe karşısında aldı. Aslan, daha sonra oynadığı Sivasspor, Başakşehir ve Antalyaspor ile berabere kalırken, Ç. Rizespor, Alanyaspor ve A.Gücü'ne ise mağlup oldu.

16

Turuncu -lacivertlilerin G.Saray karşısındaki en büyük avantajı da Fatih Terim Stadı olacak. Başakşehir, 2019-20 sezonunun ikinci haftasında F.Bahçe'ye 2-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından sahasında hiç mağlubiyet görmedi. Söz konusu müsabakanın ardından oynanan 16 mücadelede turunculacivertliler, 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.