Galatasaray'ın Nainggolan için yaptığı teklif belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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'ın Nainggolan için yaptığı teklif belli oldu

Galatasaray'ın Nainggolan için yaptığı teklif belli oldu

'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran , Inter forması giyen Belçikalı yıldız Nainggolan'a talip olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın, tecrübeli oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Orta sahasını güçlendirmek isteyen , dünyaca ünlü bir isme kancayı taktı. Sarı-kırmızılı kurmaylar Inter forması giyen Radja Nainggolan'ın etmek için teklifini yaptı.

Takvim'de yer alan habere göre 32 yaşındaki oyuncusu için Inter'e 1 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden Galatasaray, oyuncunun maaşı için ise 2.2 milyon Euro önerdi.

INTER MAAŞ ÖDEMESİNDE SORUN ÇIKARDI

Inter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar yıllık maaşı 3.5 milyon Euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep ettiler. Inter ile Galatasaraylı yöneticiler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Terim'in de istediği Nainggolan için sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu, geride bıraktığımız sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçirmişti.

  1. 09.09.2020
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