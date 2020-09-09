Galatasaray'ın Nainggolan için yaptığı teklif belli oldu
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, Inter forması giyen Belçikalı yıldız Nainggolan'a talip olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın, tecrübeli oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir isme kancayı taktı. Sarı-kırmızılı kurmaylar Inter forması giyen Radja Nainggolan'ın transfer etmek için teklifini yaptı.
Takvim'de yer alan habere göre 32 yaşındaki oyuncusu için Inter'e 1 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden Galatasaray, oyuncunun maaşı için ise 2.2 milyon Euro önerdi.
INTER MAAŞ ÖDEMESİNDE SORUN ÇIKARDI
Inter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar yıllık maaşı 3.5 milyon Euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep ettiler. Inter ile Galatasaraylı yöneticiler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Terim'in de istediği Nainggolan için sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu, geride bıraktığımız sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçirmişti.
- 09.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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