Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kalsa da Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, yeni transferler için kaynak yaratmak adına bazı oyuncularını satış listesine koymuştu. Bu isimlerden biri için gelen teklifin reddedildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri