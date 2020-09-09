Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kalsa da Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, yeni transferler için kaynak yaratmak adına bazı oyuncularını satış listesine koymuştu. Bu isimlerden biri için gelen teklifin reddedildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

9 Eylül 2020 Çarşamba 07:59 Güncelleme: 09.09.2020 07:59
Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan sürüyor.

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Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş

Sarı-kırmızılı takıma katılacak oyuncuların yanı sıra bazı isimlerin de kulübün belirlediği kriterlerde bir teklif alması halinde satılabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş

Bu isimlerden biri olan Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş

Hazırlık döneminin Galatasaray adına flaş ismi olan Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş

Takvim'de yer alan habere göre Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı.

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