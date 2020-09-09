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Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kalsa da Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, yeni transferler için kaynak yaratmak adına bazı oyuncularını satış listesine koymuştu. Bu isimlerden biri için gelen teklifin reddedildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
9 Eylül 2020 Çarşamba 07:59
Güncelleme: 09.09.2020 07:59
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Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan sürüyor.
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Sarı-kırmızılı takıma katılacak oyuncuların yanı sıra bazı isimlerin de kulübün belirlediği kriterlerde bir teklif alması halinde satılabileceği ifade ediliyor.
Bu isimlerden biri olan Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...
Hazırlık döneminin Galatasaray adına flaş ismi olan Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Takvim'de yer alan habere göre Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı.