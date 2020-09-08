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Cimbom hız kesmiyor... Etebo'dan sonra Arjantinli orta saha!
Son dakika transfer haberleri... Transferde atağa kalkan ve orta saha için ilk olarak Etebo ile anlaşan Galatasaray, bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom için flaş bir transfer iddiası geldi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Arjantinli genç yıldızı gündemine aldığını yazdı. İşte o isim ve detaylar...
8 Eylül 2020 Salı 10:08
Güncelleme: 08.09.2020 10:18
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Süper Lig'de yeni sezon başlamadan transferi bitirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
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Transfer döneminde Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı orta saha Etebo'yu da İstanbul'a getirmişti.
Etebo'nun ardından kadrosuna bir orta saha oyuncusu daha katmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi.
VERA CİMBOM'A! İtalyanların ünlü spor gazetesi Tuttosport, Argentinos Juniors'ta forma giyen 20 yaşındaki Arjantinli orta saha Fausto Vera için Galatasaray'ın devreye girdiğini yazdı.