Haberler Galeri Cimbom hız kesmiyor... Etebo'dan sonra Arjantinli orta saha!

Cimbom hız kesmiyor... Etebo'dan sonra Arjantinli orta saha!

Son dakika transfer haberleri... Transferde atağa kalkan ve orta saha için ilk olarak Etebo ile anlaşan Galatasaray, bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom için flaş bir transfer iddiası geldi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Arjantinli genç yıldızı gündemine aldığını yazdı. İşte o isim ve detaylar...

8 Eylül 2020 Salı 10:08 Güncelleme: 08.09.2020 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





