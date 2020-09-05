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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Aslan'a transferde dev rakipler! İşte o isim...

'a transferde dev rakipler! ...

Galatasaray'a transferde dev rakipler! Pajtim Kasami...

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren listesine Sion’dan bonservisini alan orta saha ’yi almıştı. Sarı-kırmızılıların ardından bu isme Olimpiakos, Nice ve talip oldu.

Aslan'da orta saha arayışlarında yeni bir isim gündeme geldi: ... 1. Ligi ekibi Sion'dan bonservisini alan ve boşa çıkan 28 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılıların talip olduğu yazıldı. İsviçre basınında çıkan haberlere göre; 1.88'lik orta sahaya, eski kulübü Olimpiakos'un dışında Fransız ekibi Nice ve İspanyol devi da kancayı taktı. Kasami için görüşmeleri dünyaca ünlü menajer 'in yaptığı da kaydedildi. Kuzey Makedonya asıllı yıldız geçen sezon Sion'da 39 maça çıkarken, 15 kez fileleri sarsıp, 4 de asist yapmıştı. Sezon bitimiyle boşa çıktı.

  1. 5.9.2020
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