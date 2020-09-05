Galatasaray'a transferde dev rakipler! Pajtim Kasami...
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray listesine Sion’dan bonservisini alan orta saha Pajtim Kasami’yi almıştı. Sarı-kırmızılıların ardından bu isme Olimpiakos, Nice ve Valencia talip oldu.
Aslan'da orta saha arayışlarında yeni bir isim gündeme geldi: Pajtim Kasami... İsviçre 1. Ligi ekibi Sion'dan bonservisini alan ve boşa çıkan 28 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılıların talip olduğu yazıldı. İsviçre basınında çıkan haberlere göre; 1.88'lik orta sahaya, eski kulübü Olimpiakos'un dışında Fransız ekibi Nice ve İspanyol devi Valencia da kancayı taktı. Kasami için görüşmeleri dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in yaptığı da kaydedildi. Kuzey Makedonya asıllı yıldız geçen sezon Sion'da 39 maça çıkarken, 15 kez fileleri sarsıp, 4 de asist yapmıştı. Sezon bitimiyle boşa çıktı.
- 5.9.2020
- Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a
- Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden
- Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu
- Galatasaray Gaziantep maçına kadar iki transferi bitirmek istiyor!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a transferde dev rakipler! Pajtim Kasami... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.