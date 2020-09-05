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05 Eylül 2020, Cumartesi
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göreve başladı

Hakan Balta göreve başladı

Yeni sezonda görev dağılımının yapıldığı duyuruldu. Buna göre; Necati Ateş, ve A takım ve Akademisi'nde mevki antrenörü olarak teknik ekibe katıldı.

Yeni sezonda görev dağılımının yapıldığı duyuruldu. Buna göre; Necati Ateş, ve A takım ve Akademisi'nde mevki antrenörü olarak teknik ekibe katıldı. Futbolu 'da bırakan ise idari direktör yardımcısı olarak göreve geldi. Levent Şahin ile ise yine teknik kadroda.

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  1. 5.9.2020
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