Hakan Balta göreve başladı
Yeni sezonda görev dağılımının yapıldığı duyuruldu. Buna göre; Necati Ateş, Albert Riera ve Selçuk İnan A takım ve Futbol Akademisi'nde mevki antrenörü olarak teknik ekibe katıldı.
Yeni sezonda görev dağılımının yapıldığı duyuruldu. Buna göre; Necati Ateş, Albert Riera ve Selçuk İnan A takım ve Futbol Akademisi'nde mevki antrenörü olarak teknik ekibe katıldı. Futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta ise idari direktör yardımcısı olarak göreve geldi. Levent Şahin ile Ümit Davala ise yine teknik kadroda.
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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