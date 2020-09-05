Oğulcan Çağlayan: Benim öğretmenimsin - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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: Benim öğretmenimsin

Oğulcan Çağlayan: Benim öğretmenimsin

Yeni transferlerden , ile özel bir görüşme yaptığını ve kendisini rol model aldığını söyledi. İşte Oğulcan'ın o sözleri...

Yeni transferlerden , ile özel bir görüşme yaptığını ve kendisini rol model aldığını söyledi. Oğulcan, "Falcao ile çalışmak benim için inanılmaz. Ona, 'Sen benim öğretmenimsin, öğrenmek istiyorum' dedim. Antrenmanda pozisyonlardan sonra benimle İngilizce gelip konuşuyor. Beraber fitness yaparken orada benimle tecrübelerini paylaşıyor" diye konuştu.

HOLENDER'İ BEĞENDİ
Uluslar Ligi'nde önceki gün 'ı ağırlayan , rakibine 1-0 mağlup olurken sahada iki futbolcu çok dikkat çekti. Maçtaki tek golü atan Salzburg'un yıldızı Dominik Szoboszlai ile 'nin Lugano ekibinde top koşturan Filip Holender çok beğenildi. 26 yaşındaki Sırp asıllı Macar futbolcu sol kanatta gösterdiği performansla ilgi topladı. Geçen sezon 34 maçta 7 gol, 4 asistle oynayan Holender için fiyat yoklaması yapılacak.

  1. 5.9.2020
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