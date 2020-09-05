İyi ki doğdun Fatih Hoca!
İmparator, 67 yaşına bastı. Florya’da pasta kesildi. Terim, “Hayatımın çoğu Galatasaray’da geçti. Aile çok önemlidir. Aileden şaşmayın” dedi.
Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim, 67 yaşına bastı. Dün sabah antrenmanı öncesi Florya'da pasta kesildi. Pastalardan üzerinde UEFA Kupası olanı dikkat çekti. İmparator'un doğum gününü şu andaki oyuncuları, geçmiş dönemdeki birçok çalıştığı futbolcular, UEFA ve FIFA tarafından da kutlandı. Oyuncularına konuşma yapan Fatih Terim, "Şöyle baktığım zaman hayatımın çoğu burada geçmiş, Galatasaray'da geçmiş. İnşallah siz de hayatınız boyunca, futbol oynadığınız sürece, futbolu bıraktıktan sonra böyle mutlu yıllar geçirirsiniz. Aile çok önemlidir. Önce kendi aileme teşekkür ediyorum. Sonra Galatasaray ailesine teşekkür ediyorum. Onun için aileden şaşmayın. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İmparator, idman sonrası ailesinin yanına Bodrum'a gitti. Terim, pazartesi günü takımın başında olacak.
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Öte yandan Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz oynanacağının açıklanmasıyla Galatasaray kombine satışında yeni bir adım attı. Bu sezon VIP koltuk veya kombine kart alanlar, gelecek sezonun ilk yarısında hakkını kullanabilecek. Süper Lig'de önce ekim ayından itibaren kapasitenin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı açıklanmış sonra TFF bu kararı değiştirmişti.
- 5.9.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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