Galatasaray'a Arda Turan damgası!
Galatasaray'ın yıllar sonra yeniden kadrosuna kattığı Arda Turan, antrenmandaki tavırları, istekli görüntüsü ve performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan performansıyla göz kamaştırıyor.
Sarı-kırmızılı formaya yeniden kavuşan Arda Turan hem antrenmanlardaki istekli ve çalışkan görüntüsüyle genç oyunculara örnek oluyor hem de hazırlık maçlarındaki hırsıyla Galatasaray ruhunu sahaya yansıtıyor.
PERFORMANSI YÜKSELİYOR
Geçen sezon devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra yurt içinden ve Avrupa'dan önemli teklifler almasına rağmen tekrar Galatasaray'da forma giymek için bekleyen 33 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda takımının en önemli kozlarından olacak. Kulüpsüz kaldığı dönemde bireysel çalışmalarını aksatmayan ve sarı-kırmızılıların sezon hazırlıklarına formda giren Turan, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
'66 NUMARA' HIRSIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Sahadaki tavırları ve oyunuyla başarıya aç olduğunu, kupalar kazanmak istediğini gösteren deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarın da görmeyi arzuladığı '66 numaralı Arda Turan' profilini çizmeye şimdiden başladı. Kaptanlık pazubandını da koluna geçiren yıldız oyuncu, ligin başlamasını iple çekiyor.
- 04.09.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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