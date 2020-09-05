Holender'i beğendi
Uluslar Ligi’nde önceki gün Macaristan’ı ağırlayan Türkiye, rakibine 1-0 mağlup olurken sahada iki futbolcu çok dikkat çekti. Maçtaki tek golü atan Salzburg’un yıldızı Dominik Szoboszlai ile İsviçre’nin Lugano ekibinde top koşturan Filip Holender çok beğenildi.
Uluslar Ligi'nde önceki gün Macaristan'ı ağırlayan Türkiye, rakibine 1-0 mağlup olurken sahada iki futbolcu çok dikkat çekti. Maçtaki tek golü atan Salzburg'un yıldızı Dominik Szoboszlai ile İsviçre'nin Lugano ekibinde top koşturan Filip Holender çok beğenildi. 26 yaşındaki Sırp asıllı Macar futbolcu sol kanatta gösterdiği performansla ilgi topladı. Geçen sezon 34 maçta 7 gol, 4 asistle oynayan Holender için fiyat yoklaması yapılacak.
- 5.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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