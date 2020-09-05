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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Holender'i beğendi

Holender'i beğendi

’nde önceki gün ’ı ağırlayan , rakibine 1-0 mağlup olurken sahada iki futbolcu çok dikkat çekti. Maçtaki tek golü atan Salzburg’un yıldızı ile ’nin Lugano ekibinde top koşturan çok beğenildi.

'nde önceki gün 'ı ağırlayan , rakibine 1-0 mağlup olurken sahada iki futbolcu çok dikkat çekti. Maçtaki tek golü atan Salzburg'un yıldızı ile 'nin Lugano ekibinde top koşturan çok beğenildi. 26 yaşındaki Sırp asıllı Macar futbolcu sol kanatta gösterdiği performansla ilgi topladı. Geçen sezon 34 maçta 7 gol, 4 asistle oynayan Holender için fiyat yoklaması yapılacak.

  1. 5.9.2020
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