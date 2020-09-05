Holender'i beğendi

Uluslar Ligi'nde önceki gün Macaristan'ı ağırlayan Türkiye, rakibine 1-0 mağlup olurken sahada iki futbolcu çok dikkat çekti. Maçtaki tek golü atan Salzburg'un yıldızı Dominik Szoboszlai ile İsviçre'nin Lugano ekibinde top koşturan Filip Holender çok beğenildi. 26 yaşındaki Sırp asıllı Macar futbolcu sol kanatta gösterdiği performansla ilgi topladı. Geçen sezon 34 maçta 7 gol, 4 asistle oynayan Holender için fiyat yoklaması yapılacak.