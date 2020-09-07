Son dakika: Galatasaray'ın Nainggolan transferinde flaş gelişme! Devreye girdiler - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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'ın Nainggolan transferinde flaş gelişme! Devreye girdiler

Galatasaray'ın Nainggolan transferinde flaş gelişme! Devreye girdiler

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar orta sahayı güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken, gündeme Rajda Nainggolan gelmişti. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılara kötü haber geldi. İşte o gelişme... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın gündeminde yer alan ve resmi teklifini yaptığı bilinen konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını küpürlerine taşıdığı haberde, Cagliari ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Inter'e dönen Belçikalı oyuncunun, teknik direktör Antonio Conte tarafından değerlendirilmeyeceği ifade edildi.

Bunla beraber Galatasaray'ın, Radja Nainggolan için Inter'e 1 milyon euro kiralama teklifi teklif ettiği ve yıldız oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro maaş vermek için hazır olduğu aktarıldı.

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INTER SATMAK İSTİYOR
Öte yandan Inter'in, oyuncuyu satış için değerlendirmek istediği ve ilk etapta kiralık tekliflerine sıcak bakmayacağı yazıldı. İtalyan ekibinin Nainggolan için Galatasaray'dan cüzzi bir bonservis talep edeceği, transfer için zorluk çıkarmayacağı aktarıldı. Sarı kırmızılılar da bonservis ödemeye şu an için yanaşmıyor.

NAINGGOLAN İÇİN HARİKA TEKLİF GELİYOR
Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra Nainggolan için Galatasaray'a dişli bir rakip çıktığı ifade edildi. Konuya dair herhangi bir rakam açıklanmazken, Al Nassr yönetiminin transfer için ciddi olduğu ve İtalyan temsilcisini cezbedecek bir hamle yapacağı aktarıldı.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 18:52
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