Galatasaray'ın Nainggolan transferinde flaş gelişme! Devreye girdiler

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve resmi teklifini yaptığı bilinen Radja Nainggolan konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını küpürlerine taşıdığı haberde, Cagliari ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Inter'e dönen Belçikalı oyuncunun, teknik direktör Antonio Conte tarafından değerlendirilmeyeceği ifade edildi.

Bunla beraber Galatasaray'ın, Radja Nainggolan için Inter'e 1 milyon euro kiralama teklifi teklif ettiği ve yıldız oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro maaş vermek için hazır olduğu aktarıldı.

INTER SATMAK İSTİYOR

Öte yandan Inter'in, oyuncuyu satış için değerlendirmek istediği ve ilk etapta kiralık tekliflerine sıcak bakmayacağı yazıldı. İtalyan ekibinin Nainggolan için Galatasaray'dan cüzzi bir bonservis talep edeceği, transfer için zorluk çıkarmayacağı aktarıldı. Sarı kırmızılılar da bonservis ödemeye şu an için yanaşmıyor.

NAINGGOLAN İÇİN HARİKA TEKLİF GELİYOR

Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra Nainggolan için Galatasaray'a dişli bir rakip çıktığı ifade edildi. Konuya dair herhangi bir rakam açıklanmazken, Al Nassr yönetiminin transfer için ciddi olduğu ve İtalyan temsilcisini cezbedecek bir hamle yapacağı aktarıldı.