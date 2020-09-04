Son dakika: Galatsaray'da sürpriz transfer! Kevin Strootman sesleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Galatsaray'da sürpriz transfer! Orta sahaya Hollandalı yıldız...

Galatsaray'da sürpriz ! sesleri...

Galatsaray'da sürpriz transfer! Kevin Strootman sesleri...

'da son dakika haberi... Orta sahanın göbeğine mutlak transfer yapmak isteyen sarı kırmızılıların gündemine önemli bir isim geldi. Buna göre Hollandalı yıldız , Galatasaray'a önerildi. İşte detaylar...

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ın ismi Glatasaray ile anılıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma önerildi.

Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yışına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 01:28
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