Galatsaray'da sürpriz transfer! Kevin Strootman sesleri...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Orta sahanın göbeğine mutlak transfer yapmak isteyen sarı kırmızılıların gündemine önemli bir isim geldi. Buna göre Hollandalı yıldız Kevin Strootman, Galatasaray'a önerildi. İşte detaylar...
Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ın ismi Glatasaray ile anılıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma önerildi.
Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yışına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 01:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatsaray'da sürpriz transfer! Kevin Strootman sesleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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