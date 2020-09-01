Geri adım atmak yok! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Geri adım atmak yok!

Geri adım atmak yok!

Geri adım atmak yok!

için olumsuz yanıt alsa da 'ın ısrarı sürüyor.

, ön libero için birçok isimle görüşürsen, de gündemdeki yerini koruyor. İngiliz gazetesi, 'ın Ajax'tan van de Beek ile anlaştığı için Fred'in kendisine takım bulmasını istediğini yazdı. Fred için Galatasaray'ın ilk teklif yapan takım olduğunu ama Galatasaray'ın teklifinin ne Fred'i ne de United'ı tatmin etmediği belirtildi. Ancak Türk ekibinin ısrarlı şekilde sürekli farklı tekliflerle Fred için yoklama yaptığı ve sonuç almadan vazgeçmeyeceği de ifade edildi.
  1. 1.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Geri adım atmak yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA