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01 Eylül 2020, Salı
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7 dakikada tükendi

7 dakikada tükendi

Başkanı 'in geçtiğimiz hafta camiaya yönelik yaptığı '''' çağrısı karşılıksız kalmadı.

Başkanı 'in geçtiğimiz hafta camiaya yönelik yaptığı '''' çağrısı karşılıksız kalmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sınırlı sayıda satışa çıkan kombinelere adeta hücum etti. Öncelikli kombine sahipleri için satılan bölüm rekor bir şekilde 7 dakikada şekilde tükendi.
  1. 1.9.2020
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