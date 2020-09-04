Galatasaray'da Hakan Balta ve Selçuk İnan'ın yeni görevi belli oldu!
Galatasaray Kulübü, Futbol Şubesi teknik ve idari kadrolarındaki görev dağılımını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Necati Ateş, Albert Riera ve Selçuk İnan'ın antrenör olarak göreve başladığı belirtilirken, Hakan Balta'nın ise idari direktör yardımcılığı görevine getirildiği ifade edildi.
Galatasaray Kulübü, 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken, teknik ve idari kadrosunu da belirledi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray Spor Kulübü Futbol Şubesi'nde 2020-2021 sezonu öncesi takımımız hazırlıklarını sürdürürken yeni başarılara imza atacak teknik ve idari kadromuz da güçleniyor.
1 Eylül 2020 Salı günü itibarı ile,
- İki yıldır A Takım'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş, A takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,
- Üç sezon Galatasaray forması giyen Albert Riera, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,
- Uzun yıllar takımımızın kaptanlığını yapan Selçuk İnan, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,
- Uzun yıllar takım kaptanlığımızı yapan Hakan Balta, yurt dışında aldığı eğitimlerle idari direktör yardımcısı olarak idari ekibe dahil olarak Galatasaray'a hizmet vermeye devam edecektir.
Aralık 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevlerini sürdüren Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda da teknik ekibimizde yer alacaktır.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 17:09
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Hakan Balta ve Selçuk İnan'ın yeni görevi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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