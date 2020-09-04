Galatasaray'da Hakan Balta ve Selçuk İnan'ın yeni görevi belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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'da ve 'ın yeni görevi belli oldu!

Galatasaray'da Hakan Balta ve Selçuk İnan'ın yeni görevi belli oldu!

Kulübü, Şubesi teknik ve idari kadrolarındaki görev dağılımını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Necati Ateş, ve 'ın antrenör olarak göreve başladığı belirtilirken, 'nın ise idari direktör yardımcılığı görevine getirildiği ifade edildi.

Kulübü, 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken, teknik ve idari kadrosunu da belirledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Spor Kulübü Şubesi'nde 2020-2021 sezonu öncesi takımımız hazırlıklarını sürdürürken yeni başarılara imza atacak teknik ve idari kadromuz da güçleniyor.

1 Eylül 2020 Salı günü itibarı ile,

- İki yıldır A Takım'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş, A takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Üç sezon Galatasaray forması giyen , A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uzun yıllar takımımızın kaptanlığını yapan , A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uzun yıllar takım kaptanlığımızı yapan , yurt dışında aldığı eğitimlerle idari direktör yardımcısı olarak idari ekibe dahil olarak Galatasaray'a hizmet vermeye devam edecektir.

Aralık 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevlerini sürdüren Levent Şahin ve yeni sezonda da teknik ekibimizde yer alacaktır.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 17:09
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