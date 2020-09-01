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01 Eylül 2020, Salı
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Yeni Arda bambaşka

Yeni Arda bambaşka

Hem çalışma disiplini hem de kurduğu ilişkilerle kampın öne çıkan ismi oldu.

Yeni sezona hazırlık kapsamında kamp çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 20 günü geride bıraktı. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla kadro rotasyonu genişleyen 'da , şu ana kadar gelinen seviyeden ve mevcut futbolcuların fiziksel durumundan çok memnun. Florya'da büyük mesai harcayan tecrübeli teknik adama, yeniden kaptanlığa gelen da sürekli eşlik ediyor. İdman performansı ve özel çalışmalarıyla örnek olan yıldız futbolcu ayrıca oyuncularla tek tek ilgilenirken, teknik heyet ile takım arasında da bir köprü vazifesi görüyor.

Galatasaray'da yeniden forma giymek için boş mukaveleye imza atan Arda Turan, Ümraniye karşısında da sahaya kaptan olarak çıktı. Etkili bir futbol sergiledi.
  1. 1.9.2020
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